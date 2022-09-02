Все новости

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Реклама

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Спорт

02 сентября 2022, 02:16

Полузащитник «Динамо» Захарян не перейдет в «Челси»

Читать 360tv в

Футболист «Динамо» и сборной России Арсен Захарян останется в клубе. Ранее спортсмен планировал перейти в «Челси», однако подписание контракта не состоялось. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

Зарубежный клуб направил «Динамо» предложение о трансфере 25 августа. Однако команды так и не смогли согласовать все условия.

Реклама

«На протяжении нескольких дней между клубами шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Но по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход футболиста в летнее трансферное окно не представляется возможным», — отметили в ведомстве.

Реклама

ФК Динамо

Футбол

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама