Спорт 02 сентября 2022, 02:16 Поделиться Telegram

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Viber Полузащитник «Динамо» Захарян не перейдет в «Челси»

Читать 360tv в

Футболист «Динамо» и сборной России Арсен Захарян останется в клубе. Ранее спортсмен планировал перейти в «Челси», однако подписание контракта не состоялось. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

Зарубежный клуб направил «Динамо» предложение о трансфере 25 августа. Однако команды так и не смогли согласовать все условия.

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«На протяжении нескольких дней между клубами шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Но по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход футболиста в летнее трансферное окно не представляется возможным», — отметили в ведомстве.

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