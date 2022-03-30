Полузащитник «Динамо» Захарян может продолжить карьеру в Бундеслиге

Футболистом московского «Динамо» Арсеном Захаряном заинтересовались два немецких топ-клуба. Спортсмен может продолжить свою карьеру в «Байере» или «Лейпциге». Об этом сообщило РИА ФАН.

Футболист в беседе со своим агентом заявил о желании выступить в сильном европейском чемпионате грядущим летом. Представители «Байера» и «Лейпцига» наблюдают за карьерой спортсмена на протяжении последнего года.

Стоимость трансфера может составить 12 миллионов евро. Контракт Захаряна с «Динамо» подойдет к концу 30 июня 2024 года.