Полузащитник «Динамо» Захарян может перейти в «Барселону»

Футбольный клуб «Барселона» заинтересовался 18-летним полузащитником московского «Динамо» и сборной России Арсеном Захаряном. Об этом рассказало ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал спортивного журналиста Нобеля Арустамяна.

На его взгляд, в каталонском клубе довольны игрой молодого футболиста на чемпионате России. Скауты пристально следили за его выступлениями за молодежную и основную сборные.

Переговоры с Захаряном могут состояться уже в ближайшие недели. Испанцы могут обсудить все условия с футболистом сейчас, а рассказать о его переходе лишь в 2022 году, отметил журналист.