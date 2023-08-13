Спорт 13 августа 2023, 17:31 Полузащитник «Динамо» перейдет в испанский «Реал Сосьедад» Тренер Личка: полузащитник «Динамо» Захарян перейдет в испанский «Реал Сосьедад» РИА «Новости»

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Полузащитник столичного клуба «Динамо», 20-летний Арсен Захарян перейдет в испанскую команду «Реал Сосьедад». Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подтвердил эту информацию в эфире «Матч Премьер».

«Арсен Захарян сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба „Реал Сосьедад“», — рассказал он перед матчем РПЛ против «Балтики».

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Сам футболист на вопрос о том, можно ли за него порадоваться, ответил утвердительно и улыбнулся журналисту.

О том, что Захарян может покинуть московский клуб, на этой неделе заявил его гендиректор Павел Пивоваров. Позже СМИ сообщили об успешных переговорах испанской команды с «Динамо». Затем стало известно, что стороны договорились и сделка близка к завершению. Итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо информировал о том, что финальная цена контракта составила 13 миллионов евро без учета бонусов за личные достижения игрока. Журналист Иван Карпов добавил, что контракт подпишут на четыре или пять лет и испанский клуб хочет прописать в условиях 60 миллионов евро отступных.