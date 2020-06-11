Полузащитник «Болоньи» заинтересовал «Ростов»

По данным издания, трансфер хавбека оценивается в 2,4 миллиона евро. Контракт футболиста с «Болоньей» рассчитан до конца июня 2022 года.

«Свободная пресса» напомнила, что прошлый сезон 24-летний игрок провел в бельгийском «Серкль Брюгге» на правах аренды.

По словам инсайдера, Годфред Донса рассматривается в качестве замены Матиасу Норманну. Есть вероятность, что этим летом он покинет стан ростовского клуба и продолжит карьеру в Европе.