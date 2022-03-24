Полузащитник «Барсы» Педри объяснил, почему его не взял «Реал»

Хавбек «Барселоны» Педри признался, что мог подписать контракт с мадридским «Реалом». Футболиста процитировала «Газета.ru».

Педри рассказал, что «Реал» взял его на тренировку с командой, а в конце ему сказали, что он не обладает нужным уровнем игры, чтобы остаться. Теперь же, по словам футболиста, он там, где хочет быть.

«Сначала тебе не нравится, когда тебя отвергают, но потом это мотивирует тебя думать, что если они не хотели тебя сейчас, ты будешь работать, чтобы что-то произошло в будущем», — обратил внимание полузащитник.