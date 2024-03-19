Спорт 19 марта 2024, 16:58 Полузащитник «Арсенала» Левин признался, что не интересовался российским футболом последние семь лет

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Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Левин в беседе с «ТСН 24» рассказал, что не интересовался российским футболом последние семь лет.

По словам футболиста, пока он играл в Чехии, лишь изредка смотрел матчи сборной России и топовые игры премьер-лиги. Решение играть в «Арсенале» было принято спонтанно, после того как он уехал из Европы.

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«Уехал из Чехии, нужно было быстро найти вариант в России. Так получилось, что на меня вышел „Арсенал“. За пару дней договорились», — сказал Левин.

Он также выразил слова восхищения тренеру команды, назвав Александра Сторожука «амбициозным, требовательным и честным».

Выступая в составе «Словацко», футболист вместе с командой завоевал Кубок. До Чехии он представлял московское «Динамо».