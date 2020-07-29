Полумарафон «ЗаБег.рф» поставит рекорд Гиннеса по числу участников

В ней приняли участие основатель и руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу, олимпийская чемпионка, чемпионка мира по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова, директор Московского марафона Дмитрий Тарасов, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц и замдиректора по операционному управлению Макрорегиона Москва АО «Почта России» Егор Заречнев.

В 2020 году полумарафон «Забег.РФ» состоится 2 августа и поставит мировой рекорд — в нем одновременно примет участие самое большое число городов. Рекорд зафиксирует официальный судья Книги Рекордов Гиннесса. Он приедет в Санкт-Петербург в день проведения забега.

«Уверена в том, что все пройдет успешно. Мы будем соблюдать все требования и пожелания Роспотребнадзора, попытаемся все согласовать с региональными управлениями ведомства, все тонкости перепроверим. Уверена, что если бегуны будут соблюдать физическую дистанцию, не будут прислоняться друг к другу, то у нас все пройдет замечательно», — сказала Ксения Шойгу.

Десятки тысяч россиян одновременно стартуют, независимо от часовых поясов своих городов. Они начнут забег ровно в 09:00 по московскому времени. Именно благодаря синхронному старту Всероссийский полумарафон стал одним из самых масштабных спортивных событий в стране и смог претендовать на рекорд Гиннеса.

В Москве «ЗаБег»проведут вместе с организаторами Московского марафона. Город, который победит в полумарафоне, традиционно получит почетный титул беговой столицы России. В 2019 году его завоевала Казань. Выбирать город-победитель будут по трем критериям: средний показатель дистанции, которую пробегут участники из этого города, средняя скорость бегунов, а также соотношение количества участников полумарафона ко всему населению города.

В зависимости от уровня подготовки бегуны должны будут преодолеть на выбор одну из четырех дистанций — 1520 метров, пять, 10 или 21 километр.