Легкоатлетический полумарафон «Полярный круг» состоится в Салехарде. До окончания регистрации осталось четыре дня. Зарегистрироваться на участие в марафоне можно на официальном сайте. Об этом сообщил «Север-Пресс».

На данный момент ямальцы уже выкупили 167 стартовых пакетов из 450 возможных. Попробовать свои силы жители региона смогут на четырех дистанциях: один километр, пять километров, десять и 21,1 километра.

Житель села Антипаюта Антон Сэротэтто в числе первых приобрел слот на участие. В 2019-м году он уже принимать участие в соревнованиях и занял первое место. Он преодолел 21 километр 100 метров за один час 24 минуты и 54 секунды.

«Готовлюсь к старту, хочу повторить достижение двухгодичной давности. Каждый день после работы пробегаю по 10-15 километров. Бег на длинные дистанции полюбил, участвуя на соревнованиях по северному многоборью», — рассказал спортсмен.