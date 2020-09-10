Медведев вышел в полуфинал US Open

Россиянин Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Встреча продолжалась два с половиной часа и завершилась победой Медведева в трех сетах.

Это первый четвертьфинал US Open в истории, на котором встретились два россиянина, уточнил РБК. Счет встречи: 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).

Даниилу Медведеву 24 года, спортсмен занимает пятое место в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов (АТР). В его активе семь побед на турнирах, проводимых по правилам ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал финал US Open, до которого он дошел в 2019 году. Победу в турнире россинин уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Андрею Рублеву 22 года, он занимает 14-ю позицию в мировом рейтинге.

Теннисисты трижды встречались друг с другом. Рублеву не удавалось обыграть своего оппонента ни разу.

В полуфинале Медведев сыграет с победителем пары Доминик Тим — Алекс де Минаур. Их встреча пройдет этой ночью.