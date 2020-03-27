Получивший необратимые повреждения мозга футболист пришел в себя после 3 лет комы

Бывший полузащитник «Аякса» Абделак Нури очнулся после почти трехлетней комы. В это состояние футболиста врачи ввели после полученного им повреждения головного мозга.

Сейчас 22-летний Нури может самостоятельно принимать пищу и сидеть в инвалидной коляске, сообщило издание TalkSPORT в Twitter.

Спортсмен пробыл в коме два года, восемь месяцев и 19 дней.

Игрок «Аякса» потерял сознание на товарищеской встрече с немецким «Вердером» в июле 2017 года. Нури отвезли в местную клинику, где врачи диагностировали ему необратимое повреждение головного мозга.

Молодого человека решили ввести в состояние искусственной комы.

Свой первый матч за «Аякс» Нури сыграл на чемпионате Нидерландов. Его включили в основной состав команды на встрече с «Эксельсиором» в сезоне-2016/2017.