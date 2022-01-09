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    09 января 2022, 21:15

    Получившего травму фигуриста Коляду на чемпионате Европы заменит Мозалев

    ФФККР сообщила о замене Коляды на Мозалева на чемпионате Европы

    Анатолий Минкин

    Полученная на тренировке травма не позволит призеру чемпионатов мира и Европы фигуристу Михаилу Коляде выступить на чемпионате Европы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

    Получившего травму фигуриста Коляду на чемпионате Европы заменит Мозалев

    Вместо травмированного фигуриста на европейское первенство отравится бронзовый призер чемпионата России Андрей Мозалев.

    Генеральный директор ФФККР Александр Коган в беседе со Sports.ru выразил уверенность, что до Олимпиады в Пекине Михаил Коляда поправится.

    «Будем надеяться, что пропустит он немного. Мы желаем ему скорейшего восстановления. Думаю, опасения по участию в Олимпиаде нет», — подчеркнул он.

    Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 12 по 15 января. Также в мужском одиночном катании Россию представят Марк Кондратюк и Евгений Семененко.