Получившего травму фигуриста Коляду на чемпионате Европы заменит Мозалев

Полученная на тренировке травма не позволит призеру чемпионатов мира и Европы фигуристу Михаилу Коляде выступить на чемпионате Европы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Вместо травмированного фигуриста на европейское первенство отравится бронзовый призер чемпионата России Андрей Мозалев.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган в беседе со Sports.ru выразил уверенность, что до Олимпиады в Пекине Михаил Коляда поправится.

«Будем надеяться, что пропустит он немного. Мы желаем ему скорейшего восстановления. Думаю, опасения по участию в Олимпиаде нет», — подчеркнул он.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 12 по 15 января. Также в мужском одиночном катании Россию представят Марк Кондратюк и Евгений Семененко.