Польское ТВ заменило флаг Украины на российский

Польский телеканал TVP Sport, анонсируя матчи Евро 13 июня, показал календарь игр с неправильными флагами. Напротив Украины оказался российский триколор.

Оказалось, что сотрудники канала по ошибке оставили в календаре флаги команд, которые играли накануне. Поэтому вместо флага Украины был показан флаг РФ, а Нидерланды превратились в Бельгию. Были перепутаны флаги Англии, Хорватии, Австрии и Северной Македонии.

На групповом этапе Евро-2020 Украина играет в группе С. Ее противниками стали Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Первый матч против нидерландской сборной украинцы проведут в Амстердаме вечером 13 июня. Мачт Украина — Северная Македония пройдет в Бухаресте 17 июня. Там же украинская команда встретится с Австрией 21 июня.

Несколькими днями ранее исполком Украинской ассоциации футбола утвердил в качестве официальных футбольных лозунгов фразы «Слава Украине» и «Героям слава». Об этом президент УАФ заявил после того, как UEFA потребовал от украинской сборной убрать с формы лозунг «Героям Слава».