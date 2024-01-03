Спорт 03 января 2024, 12:13 Польский шахматист отказался жать руку россиянину на чемпионате мира Польский шахматист Дуда отказался жать руку россиянину Хисматуллину IMAGO / Norbert Wienold / Global Look Press

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Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался от рукопожатия с российским гроссмейстером Денисом Хисматуллиным перед матчем чемпионата мира по быстрым шахматам в Самарканде. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Андреас Пападопулос.

Турнир прошел в Узбекистане с 26 по 30 декабря, однако о ситуации стало известно только после публикации Пападопулоса.

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На опубликованных кадрах видно, что Хисматуллин перед встречей первым протянул руку оппоненту, но Дуда жестом дал понять, что не станет отвечать на знак приветствия.

По регламенту россиянин мог подать жалобу на поведение поляка, но не стал этого делать. Встреча между Хисматуллиным и Дудой завершилась вничью.

В июле Федерация шахмат Украины рекомендовала своим шахматистам не пожимать руку соперникам из России во время матчей на международных соревнованиях.

Также спортсменам посоветовали не совершать любые дружеские действия в адрес россиян, которые способны навредить имиджу страны.