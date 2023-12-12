12 декабря 2023, 15:42
Польская теннисистка Свентек стала «Игроком 2023 года» по версии WTA
Польскую теннисистку Игу Свентек признали «Игроком 2023 года» по версии WTA (Женской теннисной ассоциации). Об этом сообщил RT.
Представители Ассоциации выбирали между ней и американками Кори Гауфф и Джессикой Пегула, белорусской спортсменкой Ариной Соболенко, теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной и чешкой Маркетой Вондроушовой. Однако в итоге выбор пал на первую ракетку мира Игу Свентек.
Теннис
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