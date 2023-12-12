Спорт 12 декабря 2023, 15:42 Польская теннисистка Свентек стала «Игроком 2023 года» по версии WTA

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Польскую теннисистку Игу Свентек признали «Игроком 2023 года» по версии WTA (Женской теннисной ассоциации). Об этом сообщил RT.

Представители Ассоциации выбирали между ней и американками Кори Гауфф и Джессикой Пегула, белорусской спортсменкой Ариной Соболенко, теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной и чешкой Маркетой Вондроушовой. Однако в итоге выбор пал на первую ракетку мира Игу Свентек.

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