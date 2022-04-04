Польская теннисистка Ига Свентек стала первой ракеткой мира

Польская теннисистка Ига Свентек возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), став лидером мирового рейтинга. Об этом написали «Известия».

Свентек победила на трех турнирах категории WTA-1000 подряд, завоевав трофеи в Дохе, Индиан-Уэллсе и последний 2 апреля в Майами. Статус первой ракетки мира она получила после того, как 23 марта австралийка Эшли Барти, которая занимала первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации с 9 сентября 2019 года, объявила о завершении спортивной карьеры. Барти попросила убрать свое имя из рейтинга после окончания турнира в Майами.