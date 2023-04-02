Спорт 02 апреля 2023, 12:43 Польша выдвинула условие допуска россиян на этап Кубка мира по фехтованию Польша допустит на этап Кубка мира по фехтованию осудивших СВО российских спортсменов Unsplash

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Российские фехтовальщики смогут принять участие в предстоящем этапе Кубка мира в Познани, если подпишут документы с осуждением специальной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования Польши.

С 21 по 23 апреля в Познани планируют провести этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. Эти соревнования являются квалификационными к летним Олимпийским играм в Париже.

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Участники соревнований из России и Белоруссии, а также вспомогательный персонал обязаны будут написать официальное письмо, в котором подтвердят приверженность к нейтралитету относительно СВО на Украине.

«Федерация фехтования Польши сохраняет свое намерение провести этап Кубка мира в Познани, соблюдая условия доступа российских и белорусских спортсменов, предусмотренных Международным олимпийским комитетом», — сообщили в федерации.

Во время турнира, добавили в организации, запрещено демонстрировать национальные флаги России и Белоруссии.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать атлетов из России и Белоруссии к своим соревнованиям без участия в командных видах и в нейтральном статусе, а также исключить участие связанных с силовыми ведомствами спортсменов.