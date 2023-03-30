Спорт 30 марта 2023, 11:16 Польша намерена шантажировать МОК бойкотом Олимпиады в случае участия в ней россиян Министр спорт Бортничук сообщил о планах Польши шантажировать бойкотом ОИ из-за россиян РИА «Новости»

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Польша готова шантажировать Международный олимпийский комитет вероятным бойкотом Олимпийских игр — 2024 в Париже в случае допуска к соревнованиям спортсменов из России. Об этом в эфире радиостанции RMF FM сообщил польский министр спорта Камиль Бортничук.

«Мы считаем, что в контексте наших контактов с МОК актуален вопрос бойкота соревнований. МОК очень этого боится», — сказал он.

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На исполкоме МОК глава комитета Томас Бах сообщил, что международные спортивные федерации вправе допустить российских и белорусских атлетов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе.

Ограничение на участие остается в силе для спортсменов, связанных с органами безопасности или вооруженными силами своих стран, а также открыто поддержавших спецоперацию на Украине.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал решение МОК предательством духа спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.