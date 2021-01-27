Положительный допинг-тест у легкоатлета Шубенкова опроверг его тренер

Информация о положительном результате допинг-теста у российского легкоатлета Сергея Шубенков, о котором писали СМИ, не подтвердилась. Ее опроверг тренер спортсмена Сергей Клевцов.

В беседе с РИА «Новости» он объяснил, что не собирается комментировать ситуацию именно по этой причине.

«Потому что, скажем так, это не соответствует действительности», — подчеркнул тренер Шубенкова.

Клевцов добавил, что пресса может писать все что угодно, если «хочется».

Сергей Шубенков стал чемпионом мира в 2015 году, победив в беге на 110 метров с барьерами. Спортсмен также является трехкратным чемпионом Европы и рекордсменом России на дистанции 110 метров с барьерами. Он стал единственным спринтером в истории советской и российской мужской легкой атлетики, кому удалось выиграть медали ЧМ в барьерном беге на 110 метров.

Заслуженный мастер спорта РФ, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Несколькими днями ранее положительным оказался результат вторичного теста на допинг российского боксера в полутяжелом весе Сергея Ковалева.