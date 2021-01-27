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    27 января 2021, 20:36

    Положительный допинг-тест у легкоатлета Шубенкова опроверг его тренер

    Александра Ломейко

    Информация о положительном результате допинг-теста у российского легкоатлета Сергея Шубенков, о котором писали СМИ, не подтвердилась. Ее опроверг тренер спортсмена Сергей Клевцов.

    В беседе с РИА «Новости» он объяснил, что не собирается комментировать ситуацию именно по этой причине.

    «Потому что, скажем так, это не соответствует действительности», — подчеркнул тренер Шубенкова.

    Клевцов добавил, что пресса может писать все что угодно, если «хочется».

    Сергей Шубенков стал чемпионом мира в 2015 году, победив в беге на 110 метров с барьерами. Спортсмен также является трехкратным чемпионом Европы и рекордсменом России на дистанции 110 метров с барьерами. Он стал единственным спринтером в истории советской и российской мужской легкой атлетики, кому удалось выиграть медали ЧМ в барьерном беге на 110 метров.

    Заслуженный мастер спорта РФ, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

    Несколькими днями ранее положительным оказался результат вторичного теста на допинг российского боксера в полутяжелом весе Сергея Ковалева.