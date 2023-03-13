13 марта 2023, 14:03
Положительная динамика в состоянии Костомарова дала шанс на отмену ИВЛ
ТАСС: врачи могут снять Костомарова с ИВЛ при сохранении положительной динамики
В состоянии фигуриста Романа Костомарова начали прослеживать положительную динамику, однако пока врачи не готовы отключить спортсмена от аппарата искусственной вентиляции легких. Новые данные о здоровье олимпийского чемпиона сообщил источник ТАСС.
По словам собеседника агентства, если положительные сдвиги сохранятся, Костомарова могут снять с ИВЛ.
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Отдельно он обратил внимание на кисть спортсмена, которая вызывала опасения у медиков. В этом отношении никаких изменений пока нет, нужно дождаться восстановления организма, заключил источник.
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Фигуриста госпитализировали с пневмонией 10 января. Его состояние было очень тяжелым. Врачи были вынуждены ввести спортсмена в медикаментозную кому. Помимо этого, потребовалось подключение к аппарату ЭКМО. В конце января процедуру отменили, но у Костомарова наблюдались проблемы с кровообращением. Вдобавок сохранялся сепсис.
Близкие фигуриста не дают подробных комментариев о его здоровье. СМИ публикуют информацию об изменениях, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Однако полной картины родные и врачи официально не раскрывают.
Роман Костомаров
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