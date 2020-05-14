Журналист, спортивный обозреватель и шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник осудил решение совета директоров ФК «Локомотив». Он считает, что этот позор руководству ничем не смыть. Своим мнением журналист поделился с «360».

«Я вам хочу сказать, что это полное безобразие и позор, который бестолковому руководству „Локомотива“ ничем не смыть. Оно делает такие вещи вопреки всему: общественному мнению, истории клуба, складывающейся турнирной ситуации и трофеев, которые Семин выиграл в последнее время своей работы», — заявил Шпитальник.

Он подчеркнул, что Юрий Семин является самым опытным тренером. Футбольный клуб является его детищем.

«Говорить, что его методы в чем-то устарели и не подходят клубу — это полное безумие. Главное — результат. А результаты у них великолепные в последние годы», — отметил шеф-редактор «Футбольного курьера».

Шпитальник подчеркнул, что очень возмущен. Он абсолютно солидарен с людьми из мира футбола, которые высказали свое омерзение этим решением совету директоров клуба.

«Никто еще не понимает сейчас до конца всего масштаба. В данной ситуации, это все равно, что движущемуся поезду на полном ходу поставить колодку. Вот это они и сделали», — пояснил журналист.

По мнению Шпитальника, размышлять о том, как примет команда нового тренера рано. Об этом можно будет говорить, когда будут видны результаты его работы. Он отметил, что если отбросить негатив на счет увольнения Семина, Николичу тоже нужно дать шанс.

«Наверняка его выбрали не просто „методом тыка“. Видимо к нему присматривались и изучали. Если отбросить в сторону негатив с Семиным, то в принципе смена тренера во всех клубах бывает, и это неизбежно», — рассудил шеф-редактор.

Он пояснил, что у многих новый тренер вызывает настроженность.

«Очень многие не знают его, как специалиста. Он не тренировал большие клубы, ничем себя не проявил, он ничего не выигрывал. Ему всего лишь 40 лет, для тренера это не возраст в котором можно себя серьезно проявить», — рассказал Шпитальник.

14 мая совет директоров футбольного клуба «Локомотив» объявил, что расстается с главным тренером команды Юрием Семиным. С 1 июня тренировать игроков будет специалист из Сербии Марко Николич.

Ранее бывший вратарь национальной сборной по футболу Руслан Нигматуллин высказал свое мнение о новом наставнике футбольного клуба.