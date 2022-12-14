Эксклюзив 14 декабря 2022, 12:52 «Полнейший бред». Слуцкая — о решении Канады не делить фигуристов в дуэтах по полу Экс-фигуристка Слуцкая не поддержала идею Skate Canada изменить определение дуэта РИА «Новости»

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Называть спортсменов можно как угодно, главное чтобы однополые спортивные пары не вышли на один лед с традиционными. Так бывшая фигуристка, депутат Мособлдумы, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая прокомментировала «360» решение Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) изменить определение дуэта.

«Для нашего понимания это просто полнейший бред. <…> Пускай как хотят, так называют. Главное, что наша страна четко понимает, что есть мужчина и женщина», — сказала спортсменка.

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Skate Canada решила бороться с гендерной дискриминацией и называть участников дуэтов партнерами А и В либо просто партнерами. Ирина Слуцкая объяснила это общемировой тенденцией и заявила, что российские спортсмены не могут на нее повлиять. Судить пары по-прежнему станут по тому, как они выступили, несмотря на название. Спортсменка считает, что не имеет значение то, как называют участников дуэтов, главное, чтобы в этой категории на лед выходили мужчины и женщины.

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«Главное чтобы нам всем не разрешили поставить в пару двух мужчин и двух женщин, вот это уже будет страшно», — предупредила Слуцкая.

В ноябре посла России в Канаде Олега Степанова вызвали в местное министерство иностранных дел из-за ужесточения российского законодательства о запрете пропаганды ЛГБТ, рассказали «Известия». Он заявил, что на Западе не поддержали защиту традиционных ценностей.