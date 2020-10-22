«Полная ерунда». Гендиректор «Зенита» — о словах Кокорина про запрет поддержки
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заверил «РБК-Спорт», что слова Александра Кокорина о том, что его экс-партнерам по клубу было запрещено оказывать ему поддержку во время судебного процесса не соответствуют действительности.
«Это полная ерунда. Никаких запретов не было и быть не могло», — цитирует Медведева RT.
Отмечается, что ранее Кокорин рассказал в интервью на YouTube-канале PeopleTalk TV, что игрокам петербургского клуба было запрещено высказываться на тему его ареста. По словам спортсмена, за нарушение этого запрета футболистам грозил разрыв договора.