26 февраля 2023, 09:37
Полиция вычислила фаната, бросившего банан в бразильского полузащитника «Зенита» — СМИ
Baza: полиция ищет того, кто кинул банан в бразильского полузащитника «Зенита» Вендела
Один из болельщиков бросил банан в сторону бразильского футболиста «Зенита» Вендела во время матча с «Волгой» в Ульяновске. По данным Telegram-канала Baza, правоохранители уже вычислили этого фаната по записям с камер наблюдения на стадионе.
Подозреваемого еще не задержали. Полицейские разыскивают его.
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Директор ульяновского клуба «Волга» Михаил Наволокин рассказал РИА «Новости», что клуб проводит собственное расследование происшествия. Офицер по безопасности «Волги» Олег Устимов заявил изданию, что виновного жестко накажут, поскольку «это расизм и его проявление».Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не считает бросок банана на поле проявлением расизма — по его мнению, фанаты в запале кидали все, что было под рукой. Он добавил, что не слышал обидных выкриков и высказываний в адрес игроков петербургской команды.
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Ситуацию рассмотрят на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.
Футбол
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