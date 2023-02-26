Спорт 26 февраля 2023, 09:37 Полиция вычислила фаната, бросившего банан в бразильского полузащитника «Зенита» — СМИ Baza: полиция ищет того, кто кинул банан в бразильского полузащитника «Зенита» Вендела РИА «Новости»

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Один из болельщиков бросил банан в сторону бразильского футболиста «Зенита» Вендела во время матча с «Волгой» в Ульяновске. По данным Telegram-канала Baza, правоохранители уже вычислили этого фаната по записям с камер наблюдения на стадионе.

Подозреваемого еще не задержали. Полицейские разыскивают его.

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Директор ульяновского клуба «Волга» Михаил Наволокин рассказал РИА «Новости», что клуб проводит собственное расследование происшествия. Офицер по безопасности «Волги» Олег Устимов заявил изданию, что виновного жестко накажут, поскольку «это расизм и его проявление».

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Ситуацию рассмотрят на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.