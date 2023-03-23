Спорт 23 марта 2023, 22:03 Полиция Турции вывела фанатов «Зенита» со стадиона из-за потасовки на матче с «Фенербахче» Unsplash

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Фанатам «Зенита» пришлось покинуть стамбульский стадион после потасовки с фанатами турецкого клуба «Фенербахче». Болельщики начали бросаться друг в друга стаканами. Об этом сообщило ИА НСН.

Все произошло в ходе благотворительного матча на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу». Напряжение между болельщиками двух команд нарастало еще в середине первого тайма. Во время второго тайма фанаты обеих команд стали вести себя агрессивно, начали кричать друг на друга и даже бросаться пластиковыми стаканами.

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Во избежание обострения конфликта турецкая полиция незамедлительно вывела фанатов «Зенита» с трибун.

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Группа поддержки «Зенита» не в первый раз устраивает подобное. Ранее матч против ЦСКА закончился задержанием 408 болельщиков «армейцев». Специалисты предположили, что это могла быть провокация для введения Fan ID — паспорта болельщика.

Некоторые футбольные потасовки заканчиваются применением слезоточивого газа. Тулузская полиция применила его на трибуне болельщиков во время матча между «Тулузой» и «Монпелье».