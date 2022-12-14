Спорт 14 декабря 2022, 05:27 Полиция Буэнос-Айреса применила газ против празднующих победу сборной Аргентины фанатов Полиция в Аргентине применила слезоточивый газ против футбольных болельщиков Публичное достояние

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Аргентина на ЧМ-2022 обыграла Хорватию со счетом 3:0. В Буэнос-Айресе по этому случаю фанаты устроили праздничное шествие. Полиции пришлось разгонять дебоширов с помощью спецсредств, сообщил телеканал C5N.

Столкновения болельщиков и полицейских произошли, когда празднующие попытались пройти в центр города. Глава департамента по правам человека Аргентины Орасио Пьетрагала осудил применение силы в отношение фанатов.

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«Мы просим главу правительства столицы Орасио Родригеса Ларрету сделать так, чтобы полиция города Буэнос-Айрес перестала подавлять и провоцировать аргентинцев, которые с семьями пошли отмечать победу Аргентины у Обелиска», — написал он в Twitter.

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Минувшей ночью в центре Буэнос-Айреса собрались тысячи человек. Среди них находились болельщики в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители пытались обезопасить окружающих, чем вызвали еще большее недовольство фанатов. В какой-то момент полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что в Голландии власти отменили трансляцию матча ЧМ-2022 Марокко — Франция, который состоится 14 декабря.