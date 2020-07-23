Полицейские разогнали фанатов «Ливерпуля»
Полиция разогнала фанатов «Ливерпуля», которые праздновали победу команды в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на зарубежное издание.
Правоохранители призывали болельщиков наблюдать за вручением трофея по ТВ, чтобы понизить риск распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, после матча 37-го тура чемпионата Англии против лондонского «Челси» (5:3) футболистам «Ливерпуля» вручили трофей АПЛ. Клуб стал победителем впервые с 1990 года.