Спорт 25 ноября 2022, 14:09 Политолог Сосновский заявил, что сборная Германии смешала футбол с политикой

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Главный редактор немецкого журнала World Economy политолог Александр Сосновский в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что сборная Германи на чемпионате в Катаре слишком много внимания уделяет не футболу, а политике.

«Команда еще до этого Чемпионата мира бросила футбол и стала заниматься политикой. Все, наверное, слышали про повязки (в поддержку) ЛГБТ», — процитировала «Политика сегодня» эксперта.

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Сборная настаивала на том, чтобы выйти на игру с радужными повязками, но после сообщения FIFA о вручении желтой карточки футболисты передумали, добавил Сосновский.

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На ЧМ-2022 сборная Германии уступила команде Японии со счетом 1:2, а затем сделала фото на поле, где футболисты закрыли рты руками. Таким образом спортсмены выразили протест против запрета на ношение ЛГБТ-символики.

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