Политолог оценил решение WADA по российским спортсменам
Политолог Михаил Синельников-Оришак в своем Telegram-канале отреагировал на решение WADA (Всемирное антидопинговое агентство) разрешить выступать чистым российским атлетам на международных соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна. Специалиста процитировал «Царьград».
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«Флаг, герб, гимн — такие же „маркеры“, благодаря которым мы ощущаем смысл там, где без „раскраски“ видится обыкновенная суета», — написал эксперт.
По его словам, если отечественные спортсмены поедут на Олимпиаду, несмотря ни на что и вопреки всему, то мы не сможем узнать их без отметки «свои». А без нее, по мнению политолога, не получится «болеть». В лучшем случае это будет «отстраненное созерцание».