Политолог оценил решение WADA по российским спортсменам

WADA не пустит на Олимпиаду в Токио 145 спортсменов из России Подробнее

«Флаг, герб, гимн — такие же „маркеры“, благодаря которым мы ощущаем смысл там, где без „раскраски“ видится обыкновенная суета», — написал эксперт.

По его словам, если отечественные спортсмены поедут на Олимпиаду, несмотря ни на что и вопреки всему, то мы не сможем узнать их без отметки «свои». А без нее, по мнению политолога, не получится «болеть». В лучшем случае это будет «отстраненное созерцание».