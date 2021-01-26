Политолог объяснил, как нужно реагировать на отказ брендов спонсировать ЧМ по хоккею

Международная федерация хоккея лишила Минск возможности принять ЧМ по хоккею. Его главными спонсорами являются производитель автомобилей Skoda и бренд Nivea Men. Представители компаний заявили, что не будут спонсировать соревнование, если хоккейные матчи не проведут в республике.

Солонников напомнил, что раньше в спорте было четко закреплено условие, предполагающее независимость этой сферы от политики. Такому правилу следовали во времена СССР и железного занавеса.

«На мой взгляд, нужно сокращать финансирование структур, которые принимают решение о вмешательстве в спортивные мероприятия. Например, нужно ввести определенный налог и сказать, что Россия выступает за чистый спорт, за спорт вне политики», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что компании, которые устраивают политические акции в рамках спортивных мероприятий должны облагаться двойными налогами. Полученные средства нужно пустить на пропаганду чистого спорта. Солонников уверен, что таким же образом необходимо поступать со странами, которое хотят «пересмотреть итоги Второй мировой войны».