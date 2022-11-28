Спорт 28 ноября 2022, 18:04 Политолог Гаспарян раскритиковал ЧМ по футболу в Катаре

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Политолог, публицист, писатель Армен Гаспарян обсудил с радио Sputnik чемпионат мира по футболу, который проходит в Катаре.

Гаспарян признался, что проходящий в Катаре чемпионат вызывает у него ощущение того, что эпоха мундиалей близится к концу. Он объяснил это огромным количеством участников.

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«Например, в 1990 году было 24 команды. Сейчас же половину матчей смотреть могут, наверное, только болельщики этих команд, всем остальным делать нечего. <…> А на следующем мундиале планируют участие уже 48 команд. Вы представляете, что предстоит?» — задался вопросом политолог.

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Он добавил, что с коммерческой точки зрения на ЧМ все выигрышно, но футбола как такового нет.

«С одной стороны, бегают какие-то огламуренные борюськи, которые все время зачем-то поправляют прическу, чешут бородешки куцые, поправляют труселя. С другой стороны, эта бесконечная демонстрация каких-то символов», — заметил Гаспарян.

В связи с этим он допустил, что хорошо, что российская сборная не поехала на ЧМ, поскольку ей там нечего было бы делать с точки зрения вовлеченности во все эти процессы.

«Мы бы были абсолютно чужими там», — резюмировал публицист.