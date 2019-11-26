Нейтральные флаги и на Олимпиаду «дикарем»? WADA может лишить нас всех соревнований еще на 4 года Подробнее

По данным издания, санкции WADA могут коснуться не только отечественных атлетов, но и спортивных чиновников. Им могут запретить в течение тех же четырех лет присутствовать на крупных соревнованиях и чемпионатах мира. Кроме того, предлагается наложить запрет на проведение в России международных турниров в ближайшие четыре года.

«Ни о каком спорте речи нет. Это политика в чистом виде. Тут нет никаких сомнений», — написал Конов в своем телеграм-канале.