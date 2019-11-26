  • «Политика в чистом виде». Василий Конов — о возможных санкциях WADA

    26 ноября 2019, 14:57

    Артур Блянихов

    Спортивный журналист Василий Конов отреагировал на рекомендацию Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) запретить российским спортсменам в ближайшие четыре года выступать на крупных соревнованиях под государственным флагом. Журналиста процитировала «Свободная пресса».

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    По данным издания, санкции WADA могут коснуться не только отечественных атлетов, но и спортивных чиновников. Им могут запретить в течение тех же четырех лет присутствовать на крупных соревнованиях и чемпионатах мира. Кроме того, предлагается наложить запрет на проведение в России международных турниров в ближайшие четыре года.

    «Ни о каком спорте речи нет. Это политика в чистом виде. Тут нет никаких сомнений», — написал Конов в своем телеграм-канале.