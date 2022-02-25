Политик Свищев заявил о необходимости оспорить решение УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов

Исполнительный комитет УЕФА принял решение перенести финальный матч Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Глава Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что подобное решение необходимо пересмотреть. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Изначально мероприятие должно было пройти 28 мая в Петербурге. Теперь же его планируют провестив во французском городе Сен-Дени. Свищев же выразил надежду на то, что россиянам удастся наладить диалог с организацией. Депутат назвал причину переноса спорной.

«Ведь в контракте на проведение мероприятия не написано, что в таком случае, как сейчас, можно перенести матч в другую страну. Считаю, что данное решение можно оспорить и нужно оспаривать. Будет ли это делать РФС, я не знаю. Но большие деньги государственные потрачены, силы потрачены и, конечно, такие вещи без внимание оставлять нельзя», — отметил Свищев.