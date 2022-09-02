Эксклюзив 02 сентября 2022, 16:17 Поделиться Telegram

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Viber Не победить, но нахамить. Украинская теннисистка стала жертвой пропаганды или страха Депутат Свищев заявил, что украинские спортсмены боятся показать дружбу с русскими Украинская теннисистка Марта Костюк и олимпийская чемпионка Виктория Азаренко. Фото - Wikipedia.org

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Украинская теннисистка отказалась пожать руку сопернице из Белоруссии, которая победила в матче и вышла в полуфинал американского турнира. Украинка давно ратует за отмену всех русских и белорусских спортсменов и не первый раз демонстрирует неуважение. Однако не исключено, что всему виной — страх: Киев может сломать карьеру за фото с представителями неугодных народов.

Украинка отказалась приветствовать белоруску

Украинка Марта Костюк не стала жать руку сопернице из Белоруссии Виктории Азаренко на US Open — открытом чемпионате США по теннису, четвертом и последнем турнире Большого шлема в году. Полный отказ от приветствия грозил бы большим штрафом, поэтому после матча спортсменки ограничились касаниями ракеток.

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На пресс-конференции проигравшая Костюк заявила, что не испытывает негативных чувств к Азаренко, но та должна была публично осудить действия Минска. О том, что рукопожатия не будет, украинка предупредила соперницу накануне матча электронным письмом.

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Ранее Костюк снялась с турнира в канадском Гранби из-за участия в нем россиянки Дарьи Касаткиной. Кроме того, 20-летняя спортсменка на своей странице в соцсети призвала украинцев окончательно отказаться от использования русского языка, чтобы «не стать соотечественниками с россиянами».

Дарья Касаткина. Фото: РИА «Новости»

Украинка уже нападала на белорусскую теннисистку

Костюк называют одной из самых политизированных украинских теннисисток. В конце августа она была среди активистов, которые добились исключения той же Азаренко из числа участников благотворительного турнира в Соединенных Штатах в поддержку Украины в день ее независимости.

По мнению украинки, русских и белорусских спортсменов пора убрать из большого спорта, чтобы «их не было ни на одном турнире, как в Англии». Кроме того, она упрекнула 33-летнюю белорусскую спортсменку, что та, будучи членом Совета игроков WTA, не оказывала материальной помощи украинцам.

«От нее не было какой-либо открытой помощи в нашу сторону. Не было такого, что она с нами со всеми встретилась и сказала, мол, девушки-ребята, вот вам десять тысяч, пожалуйста, вы знаете, кому нужно помочь. Такого и в помине не было. С нами у нее никаких хороших личных отношений нет», — заявила Костюк.

Белоруска призвала не обращать внимания на хамство

Виктория Азаренко сказала, что не удивлена поведением украинской теннисистки. На соревнованиях в Вашингтоне другая спортсменка с Украины, Даяна Ястремская, тоже отказалась пожать ей руку, а до того, в Нидерландах, — россиянке Екатерине Александровой. В обеих встречах украинка, кстати, проиграла.

«Что я почувствовала? Это не самое важное по сравнению с тем, что творится сейчас в мире. Я не удивилась. Не считаю, что это важная история. Я всегда жму соперницам руки. В Вашингтоне была такая же ситуация с Ястремской. Как есть, так есть. Я просто двигаюсь дальше. Не могу заставлять людей жать мне руку. Это их решение», — прокомментировала ситуацию Азаренко.

Она не скрывает симпатий к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, с которым лично познакомилась в 2016 году. При этом Азаренко много лет живет в США и активно выступала за санкции против Уимблдона из-за недопуска российских и белорусских спортсменов. Теннисистка не раз подчеркивала, что именно спорт может объединять людей.

Виктория Азаренко. Фото: РИА «Новости»

Не пожать руку сопернику — проявить неуважение

Мастер спорта СССР, бывший капитан женской сборной Белоруссии по теннису Эдуард Дубров рассказал «360», что в его спортивной карьере не было ни единого случая, когда бы советские или российские спортсмены отказались пожимать руки соперникам.

«Хотя это не первый случай, все равно беспредел — нельзя смешивать спорт и политику. Причем это происходит не только в теннисе. Возьмите, например, Олимпийские игры — страны отказываются выступать друг с другом, нарушаются принципы судейства», — сказал Дубров.

Он не считает демарш, подобный тому, что устроила украинская теннисистка, поступком нормальных людей. Для спортсменов, судей, зрителей отказ пожать руку стал знаком неуважения и пренебрежения, отметил собеседник «360».

Украинские спортсмены боятся дружить с россиянами и белорусами

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил «360», что Костюк явно поддалась русофобской пропаганде, которая превалирует сегодня на Украине. Рукопожатие — традиционное приветствие спортсменов, отказ от него показывает неуважение к сопернику и уровень внутренней культуры.

«Возможно, дело в страхе перед спортивным и политическим руководством Украины, которые могут осудить и наказать. Хотя многие спортсмены тренируются вместе на одних площадках, живут в одних гостиницах и ежедневно общаются, на людях, к сожалению, многие боятся показать товарищеские отношения, опасаясь гонений и краха карьеры», — рассказал он.

Россиянка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих, которую осудили на Украине.

Свищев подчеркнул, что российские спортсмены неизменно демонстрируют адекватность и дружелюбие к коллегам из других стран, независимо от их позиции по отношению к России. На спортивных аренах принято проявлять уважение.

«Вне спортивной площадки любой спортсмен может высказывать свое отношение к той или иной ситуации в мире, как ему заблагорассудится. Но на спортивных площадках они обязаны друг к другу относиться с уважением по тем спортивным правилам, законам и канонам, которые давно написаны самой историей», — сказал депутат.

Спорт перестал быть той площадкой, где происходят соревнования атлетов, добавил Свищев. Это политическая арена для дискуссий, дебатов, пропаганды, достижения тех или иных целей. Тот же президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступает рупором политических задач, которые ставят МОК спонсоры главы крупнейших западных стран, подытожил парламентарий.

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