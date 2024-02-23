Спорт 23 февраля 2024, 19:30 «Политический инструмент». В ОКР резко ответили на отклонение апелляции со стороны CAS ОКР: отклонении апелляции CAS говорит о масштабной дискриминации россиян

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Решение Спортивного арбитражного суда об отклонении апелляции Олимпийского комитета России — дискриминация невиданных масштабов. Об этом сказано в официальном заявлении ОКР.

«Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия», — сообщили в комитете.

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МОК делает все, лишь бы снизить число приглашенных на Игры в Париже. CAS игнорировал многие доводы, указанные российским комитетом в апелляции, а фактически «переписал» аргументы МОК. Таким образом арбитраж подтвердил, что российские спортсмены не будут участвовать в Олимпиаде 2024 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России на решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства в организации. Осенью МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.