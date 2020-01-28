Полина Юмашева стала председателем Комитета женского футбола Российского футбольного союза
Полина Юмашева стала председателем Комитета женского футбола Российского футбольного союза. Она рассказала РБК о намерении сообщить, что «женский футбол — это круто, модно, современно, интересно, искренне и очень эмоционально». Назначение произошло в конце 2019 года, но общественности стало известно об этом только сейчас.
Юмашева хочет поднять женский футбол на новый уровень. Она собирается сделать так, чтобы о нем заговорили везде.
Председатель женского футбола считает, что в России много ярких футболисток, у которых большое будущее в этой сфере. Она напомнила о том, что УЕФА в мае 2019 года опубликовал глобальный план развития женского футбола во всех 55-и европейских национальных футбольных ассоциациях, в том числе и в России.
Юмашева также сообщила, что для новой стратегии развития заложено достаточное количество средств.