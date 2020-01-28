Полина Юмашева стала председателем Комитета женского футбола Российского футбольного союза

Юмашева хочет поднять женский футбол на новый уровень. Она собирается сделать так, чтобы о нем заговорили везде.

Председатель женского футбола считает, что в России много ярких футболисток, у которых большое будущее в этой сфере. Она напомнила о том, что УЕФА в мае 2019 года опубликовал глобальный план развития женского футбола во всех 55-и европейских национальных футбольных ассоциациях, в том числе и в России.

Юмашева также сообщила, что для новой стратегии развития заложено достаточное количество средств.