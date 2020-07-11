Польховский стал новым тренером сборной по биатлону

Известно, что на этой должности специалист сменил Анатолия Хованцева. «Валерий Польховский будет главным тренером сборной по биатлону, решение принято», — написал Губерниев.

Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что покидает свою должность. Он намерен сконцентрироваться на работе над законопроектами, поскольку является еще и депутатом Госдумы. Свое решение Драчев объяснил тем, что после принятия поправок к Конституции РФ возникла необходимость уделить все внимание нижней палате парламента и разработке проектов законов.

После этого Виктора Майгурова избрали новым главой Союза. Выборы президента федерации прошли в субботу на конференции в Химках. Уточняется, что Майгуров был единственным кандидатом на должность, и за него проголосовали все 45 участников конференции. Экс-глава организации Владимир Драчев накануне голосования объявил о добровольном уходе с пост