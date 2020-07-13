Польховский не будет тренировать. Президент СБР рассказал о задачах главного тренера

Участие в тренировках не входит в основные задачи Валерия Польховского, главного тренера национальной команды, рассказал сайт RT. Он должен будет разведать информацию, чтобы полностью контролировать ситуацию: знать о происходящем в других командах, их подготовке, транспортировке и т. д.

О том, что Валерий Польховский возглавил сборную России по биатлону стало известно 11 июля.