Полеты над водой. Где в Подмосковье можно полетать на флайборде?

Даже в прохладный и дождливый день можно отдохнуть и получить новые эмоции в Подмосковье. В клубе Moswake («Мосвейк») можно опробовать различные виды экстремального спорта и покататься на вэйкборде, вэйксерфе и флайборде.

База отдыха Троицкое находится на реке Клязьме в пяти километрах от Москвы. Специально оборудованный напор воды поднимает воднолыжников на высоту до 20 метров. Струя воды подается через шланг от гидроцикла к доске. Сам шланг прикреплен к гидроциклу. От него потоки воды поступают к доске, а профессиональный райдер управляет силой напора с помощью специального пульта.

К примеру на флайборде, который придумал чемпион по аквабайку француз Фрэнк Запата, «всадник» может выполнять различные трюки: сальто, вращения вокруг своей оси, повороты, зависания в воздухе.

В прохладную погоду можно одеть специальный костюм. Также обязательны шлем и водный жилет. Новичкам помогает инструктор, он контролирует весь процесс на гидроцикле, так как им не дают пока пульт управления.

Один сеанс (20 минут) стоит 2 600 рублей. В стоимость также входит помощь инструктора и гидрокостюм со шлемом. Главное — стоять над доской ровно и держать равновесие. Чтобы почувствовать, как правильно балансировать, нужно не больше пяти минут. Но вот парить над водой — это задача непростая.