Поль Погба может вернуться в «Ювентус»
Туринский «Ювентус» хочет вернуть Погба уже в январе, сообщило издание Tuttosport.
Полузащитник сборной Франции и английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в туринский «Ювентус». Команда рассчитывает оформить трансфер хавбека в начале 2020 года, написала «Свободная пресса».
По информации СМИ, итальянский клуб готов отдать за футболиста 60 миллионов евро и своего игрока — Эмре Джана.
«Ювентус» планирует оформить переход Погба текущей зимой, потому что летом им пришлось бы конкурировать за игрока с мадридским «Реалом».