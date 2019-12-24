Поль Погба может вернуться в «Ювентус»

Полузащитник сборной Франции и английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в туринский «Ювентус». Команда рассчитывает оформить трансфер хавбека в начале 2020 года, написала «Свободная пресса».

По информации СМИ, итальянский клуб готов отдать за футболиста 60 миллионов евро и своего игрока — Эмре Джана.

«Ювентус» планирует оформить переход Погба текущей зимой, потому что летом им пришлось бы конкурировать за игрока с мадридским «Реалом».