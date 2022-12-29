Спорт 29 декабря 2022, 23:57 «Покойся с миром». Чемпион мира по футболу Лионель Месси простился с Пеле Форвард сборной Аргентины Лионель Месси простился с Пеле

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Известный аргентинский футболист Лионель Месси в соцсетях выразил соболезнования в связи со смертью трехкратного чемпиона мира по футболу в составе команды Бразилии Пеле. Легенды мирового спорта не стало 29 декабря.

«Покойся с миром, Пеле», — обратился Месси к покойному футболисту в соцсетях.

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Талантливого аргентинца неоднократно сравнивали с Пеле. Месси является рекордсменом по количеству выигранных «Золотых мячей». Форвард сборной Аргентины 18 декабря стал победителем чемпионата мира по футболу, проходившего в Катаре.

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Состояние Пеле резко ухудшилось в конце ноября. 82-летний спортсмен долгое время боролся с онкологическим заболеванием, но болезнь оказалась сильнее. 26 декабря футболист попрощался со своей семьей, а спустя три дня его не стало.

Пеле был не только величайшим игроком, но и светлым человеком, прославившим свою страну. При нем Бразилии расцвела, успехи Пеле означали успехи его Родины, заявил ранее комментатор Максим Лисовой.