Покинувшего Россию теннисиста с СОVID-19 могут дисквалифицировать

Теннисиста из США Сэма Куэрри могут дисквалифицировать из-за его самовольного отъезда из России. Дело в том, что спортсмен сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат.

Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в своем Twitter-аккаунте.

Куэрри вместе с женой и ребенком прибыли на турнир, который должен пройти в Санкт-Петербурге. После того, как у него был выявлен коронавирус теннисист и его семья должны были на 14 дней изолироваться в одном из петербургских отелей.

Чуть позже с Куэрри связались местные органы здравоохранения. Спортсмену сказали, что он должен пройти осмотр у врача. В случае появления более серьезных симптомов теннисисту сказали быть готовым к госпитализации.

Тогда Куэрри с семьей на частном самолете покинул территорию России. В ATP поведением спортсмена остались недовольны и решили провести расследование. Куэрри, согласно протоколам безопасности, грозит штраф на сумму до 100 тысяч долларов или отстранение от турниров ATP и ATP Challenger сроком до трех лет, пишет «Спорт-экспресс».

Ранее российская актриса Кристина Асмус рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что у нее выявлен коронавирус. По словам звезды «Интернов», у нее последние три дня была температура выше 39 градусов, которая не опускалась ниже 37,7 после принятия жаропонижающих средств. Кроме этого, у нее кашель, красное горло, головная боль и ломота во всем теле.