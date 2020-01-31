«Переход в „Сельту“ — это показательный поступок», — цитирует спортсмена ИА Nation News.

Он заметил, что Смолов согласился на аренду в клуб, который находится внизу турнирной таблицы испанского чемпионата. Бомбардир мог остаться в стане столичных «железнодорожников», которые борются за самые высокие места в Российской премьер-лиге. По мнению Мостового, Смолов пошел в «Сельту», чтобы доказать свою состоятельность.