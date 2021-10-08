Правительство России установило целевые показатели для спортсменов

Правительство РФ утвердило новую государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». Она рассчитана на период до 2030 года, ее общая стоимость — более 70 млрд рублей в год. В новом документе прописаны задачи, которые нужно реализовать в спортивной сфере. Самая конкретная из целей поставлена перед национальной олимпийской командой. Она должна вернуть себе место в тройке медального зачета, потерянное в прошлом десятилетии.

В Министерстве спорта РФ уточнили, что программа «направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации „Сохранение населения, здоровье и благополучие людей“, установленной указом президента РФ».

В документе приводятся конкретные показатели. Некоторые из них имеют отношение к физической культуре. Например, речь в программе идет о том, чтобы увеличить число россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Нужно достигнуть цифры в 70% населения. Эксперты отмечают, что цель эта достаточно амбициозная. К концу предыдущего десятилетия данный показатель едва превышал отметку в 40%.

Как сообщил «Коммерсант», в программе прописаны и конкретные меры для достижения поставленных целей. В том числе, создание в стране условий для развития перспективных спортсменов, улучшение их подготовки, развитие борьбы с допингом, обустройство материально-технической базы для занятий и тренировок.

Говорится также о том, что в России необходимо обеспечить все условия для проведения масштабных соревнований международного уровня и контролировать при их проведении полную безопасность.