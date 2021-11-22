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    22 ноября 2021, 21:59

    «Пока ничего хорошего». Гендиректор «Спартака» — о результатах клуба после первого круга РПЛ

    Гендиректор «Спартака» Мележиков оценил результаты клуба после первого круга РПЛ

    Артур Блянихов

    Генеральный директор столичного «Спартака» Евгений Мележиков обсудил с порталом Sport24 результаты команды после первого круга национального чемпионата.

    «Пока ничего хорошего. Будем исправляться», — цитирует Мележикова «Газета.ru».

    В текущем сезоне «красно-белые» находится на 10 месте чемпионате России. В активе спартаковцев 19 очков. В матче 15-го тура они проиграли «Краснодару» со счетом 1:2.