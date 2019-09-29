Поймать попутный ветер. В Коломне прошел чемпионат по лендкайтингу

Кто точно рад пасмурной и ветреной погоде, так это спортсмены из Коломны. Там сегодня прошел чемпионат по лендкайтингу. К доске, похожей на сноуборд, крепится парус — и можно рассекать по полям. Побеждает тот, кто быстрее пройдет всю трассу.

Осваивать лендкайтинг надо постепенно. Сначала нужно научиться управлять кайтом, он же парус, а уже потом выбирать опору. В Коломне сегодня соревновались профессионалы, которые и на четырехколесном борде могут поймать воздушную волну, и на багге. Так прошел одиннадцатый ежегодный чемпионат клуба «Семь ветров».

Источник фото: телеканал «360»

«Основная задача этой гонки — прохождение на скорость. Кто быстрее — у того и лучший результат», — отметил организатор соревнований Геннадий Шелыганов.

Источник фото: телеканал «360»

Казалось, что это легкий вид спорта, и со стороны больше напоминало праздное катание. Но как только участники вышли на трассу, стало ясно, что тут и парусом нужно успевать управлять, чтобы не случилось воздушных ДТП, и на дорогу смотреть. За задетые фишки полагался штраф, и до финиша на своих двоих добираться тоже было никак нельзя.

Источник фото: телеканал «360»

После гонок на баггах следовал более сложный уровень — команды встали на борды. И снова проходили трассу на скорость. Это напоминало катание на большом скейте. Только ноги участников были прочно закреплены.

Источник фото: телеканал «360»

Создавалось впечатление, что это спорт для ленивых: лети себе, да управляй. Но на самом деле это далеко не так. И справиться со скоростью смогли не все — победили самые стойкие.