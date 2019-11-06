Пойманных на допинге оставят без госдолжностей в России

Министр спорта России Павел Колобков в ходе Всемирной антидопинговой конференции в Катовице заявил, что дисквалифицированным за допинг могут запретить занимать государственные должности в России. Спортсмены, уличенные в применении допинга, должны быть наказаны.

«Да, есть отдельные случаи, которые существуют в любой стране, и если кто-то нарушает антидопинговые правила, то, конечно, этот человек должен быть наказан. Это правило должно работать для любого спортсмена из любой страны», — подчеркнул Колобков. Его слова привел ТАСС.

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Российские спортсмены между тем могут быть не допущены к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Это может произойти, поскольку Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что их коллеги из Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должны быть лишены статуса соответствия из-за того, что в базе данных Московской лаборатории были обнаружены несанкционированные правки.

«Настало время завершить все эти расследования и приступить к подготовке к Олимпиаде», — добавил российский спортивный чиновник.