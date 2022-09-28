«Пойдет в военкомат». Отец футболиста Билялетдинова рассказал о повестке сына | 360°

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«Пойдет в военкомат». Отец футболиста Билялетдинова рассказал о повестке сына

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28 сентября 2022, 19:16

«Пойдет в военкомат». Отец футболиста Билялетдинова рассказал о повестке сына

Отец футболиста Билялетдинова назвал вероятной ошибкой повестку для сына

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Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в сборной России по футболу, бывший игрок столичных клубов «Локомотив» и «Спартак» 37-летний Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Отец спортсмена, бывший главный тренер «Рубина» и футбольный эксперт Ринат Билялетдинов, в беседе с «360» не исключил, что сотрудники военкомата ошиблись.

Он подчеркнул, что не знает подробностей получения документа: получил его футболист в руки или достал из почтового ящика. Но одно может сказать точно: фамилию написали с ошибкой, так как, скорее всего, очень спешили.

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«Я допускаю, что это может быть какая-то несостыковка. Военкоматы перестарались и, возможно, набирают с запасом. В законе написано — до 35 лет. Если будет вторая волна частичной мобилизации, то там уже может коснуться — там до 40», — отметил Ринат Билялетдинов.

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Он добавил, что военная служба сына не предусматривала получения большого армейского опыта.

«Тогда был такой порядок для спортсменов. Его призвали, но у него была разнарядка от Минобороны, как у игрока юношеской сборной. Поэтому его направили в строительную часть — в стройбат, проще говоря. Он туда прибыл на присягу, получил командировочное предписание и уехал в клуб „Локомотив“», — поделился отец футболиста.

Ринат Билялетдинов подчеркнул, что сын должен был появляться в части только по экстренной необходимости или для того, чтобы отметиться и продлить срок командировки. Будучи военным, Динияр стал чемпионом страны.

«Вот он так отслужил, демобилизовался и получил солдатский билет. Как таковой службы у него не было. Они там лопатой махали», — подчеркнул отец футболиста.

Мужчина заметил, что сын не собирается бегать, а хочет понять, почему его вызвали.

«Динияр пойдет в военкомат, будет выяснять. Если все законно. Но я уже вижу нестыковки с законом хотя бы по возрастным данным. Он отец двоих детей, поэтому разберется», — подчеркнул отец футболиста.

Динияр Билялетдинов стал чемпионом России в 2004 году в составе команды «Локомотив», до 2012 года он играл в сборной России, где в выиграл бронзу чемпионата Европы. Завершил карьеру в 2018 году.

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Футбол

Частичная мобилизация в РФ

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