Появление Финляндии на ЧЕ-2020 порадовало президента Всероссийского объединения болельщиков

Шпрыгин подчеркнул, что футбольные фанаты из Финляндии не ведут себя агрессивно. По его словам, они редко появляются в новостях о столкновениях болельщиков.

Президент объединения вспомнил, что финский чемпионат по футболу «проходит очень спокойно».

«Поэтому я думаю, что приезд 50 тысяч болельщиков из Финляндии не будет каким-то суперсобытием, во-первых, потому что Петербург спокойно „проглотит“ такое количество приезжих. Петербург в принципе туристический город, финнов и так много приезжает. И, во-вторых, это не будет, как если бы приехали 50 тысяч англичан, и все бы думали, что будет с городом на утро, а 50 тысяч финнов это текущая новость», — пояснил Шпрыгин.

Он уточнил, что приезд иностранцев поможет развить туристический потенциал Санкт-Петербурга.