    11 февраля 2020, 15:16

    Появление Финляндии на ЧЕ-2020 порадовало президента Всероссийского объединения болельщиков

    Ольга Ситникова

    Представитель пресс-службы МИД РФ Владимир Запевалов заявил, что порядка 50 тысяч финнов приедут в Санкт-Петербург на чемпионат Европы по футболу. Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин одобрил их решение. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Шпрыгин подчеркнул, что футбольные фанаты из Финляндии не ведут себя агрессивно. По его словам, они редко появляются в новостях о столкновениях болельщиков.

    Президент объединения вспомнил, что финский чемпионат по футболу «проходит очень спокойно».

    «Поэтому я думаю, что приезд 50 тысяч болельщиков из Финляндии не будет каким-то суперсобытием, во-первых, потому что Петербург спокойно „проглотит“ такое количество приезжих. Петербург в принципе туристический город, финнов и так много приезжает. И, во-вторых, это не будет, как если бы приехали 50 тысяч англичан, и все бы думали, что будет с городом на утро, а 50 тысяч финнов это текущая новость», — пояснил Шпрыгин.

    Он уточнил, что приезд иностранцев поможет развить туристический потенциал Санкт-Петербурга.