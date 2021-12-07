Появился рейтинг самых дорогих футболистов мира до 23 лет

Исследователи из центра CIES Football Observatory составили перечень самых дорогих футболистов мира в возрасте до 23-х лет. Об этом сообщила «Газета.ru».

Бомбардир дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и футболист английского «Манчестер Сити» Фил Фоден разделили первое место среди форвардов. Их рыночную стоимость оценили в 150 миллионов евро.

Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ» оказался самым дорогим молодым вратарем. Его оценили в 80 миллионов евро. Самым дорогим центральным защитником признали члена «Барселоны» Эрика Гарсию (80 миллионов евро). Флориан Вирц — самый дорогой атакующий хавбек (140 миллионов евро).